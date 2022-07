Ilary Blasi Instagram, la foto dell’aperitivo cattura l’attenzione dei fan: ecco perchè (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo la vacanza in Africa, Ilary Blasi ha deciso di portare i suoi figli al mare anche in Italia e ha scelto come meta Sabaudia, la residenza estiva dell’ex Royal Family romana. Tra l’altro i paparazzi non aspettavano altro che scoprire chi si sarebbe palesato per prima. Alla fine la sfida è stata vinta dalla conduttrice tv, mentre su Francesco Totti è calato il più fitto mistero. L’ex Letterina ha deciso di postare sui social questa sua rinascita estiva e l’ultimo scatto pubblicato da Ilary Blasi su Instagram ha catturato l’attenzione dei fan: un dettaglio nella foto dell’aperitivo non è passato inosservato.



