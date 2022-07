Il vero motivo che ha fatto scappare Meghan dalla Famiglia Reale | La Duchessa ha fatto male i conti (Di lunedì 25 luglio 2022) Meghan Markle sperava di essere la “numero uno” della Famiglia Reale quando ha sposato il principe Harry, ma quando si è resa conto che non avrebbe mai raggiunto questo obiettivo ha deciso di fuggire alla volta di Hollywood. E’ questa l’indiscrezione riportata da Tom Bower, un biografo della Royal Family, ripresa anche dal Daily Star. Il duca e la Duchessa di Sussex hanno iniziato a frequentarsi nel luglio 2016 dopo essere stati presentati in un appuntamento al buio. La coppia ha consolidato molto velocemente la propria relazione, sposandosi in una sontuosa cerimonia a Windsor nel maggio 2018. Tuttavia, come noto, il rapporto tra la coppia Reale e gli altri membri della Famiglia è andato presto deteriorandosi, tanto da spingere i Sussex ad abbandonare Buckingham ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 luglio 2022)Markle sperava di essere la “numero uno” dellaquando ha sposato il principe Harry, ma quando si è resa conto che non avrebbe mai raggiunto questo obiettivo ha deciso di fuggire alla volta di Hollywood. E’ questa l’indiscrezione riportata da Tom Bower, un biografo della Royal Family, ripresa anche dal Daily Star. Il duca e ladi Sussex hanno iniziato a frequentarsi nel luglio 2016 dopo essere stati presentati in un appuntamento al buio. La coppia ha consolidato molto velocemente la propria relazione, sposandosi in una sontuosa cerimonia a Windsor nel maggio 2018. Tuttavia, come noto, il rapporto tra la coppiae gli altri membri dellaè andato presto deteriorandosi, tanto da spingere i Sussex ad abbandonare Buckingham ...

AndreaBricchi77 : Gente che al massimo ha contrattato col kebabbaro che parla di trattative per milioni di euro, dispensando consigli… - NicolaPorro : Il vero motivo dell’addio di Draghi? Sentite la surreale ipotesi di #LuciaAnnunziata (VIDEO) ?? - AcciaiSpeciali : Questo è il vero motivo per cui Assange è in prigione' - Edward Snowden ??DON’T TOUCH MONEY & BUSINESS - gianni_franza : (3) Fino al ritiro dalle operazioni #Barkhane e #Takuba in #Mali. Il motivo ufficiale è il deterioramento dei rappo… - JMorfasso : @PoliticaPerJedi È il vero motivo. La destra in 6 mesi ci ridurrà una provincia della Serbia. -