Il sondaggio politico che, per Tajani, indica il sorpasso di Forza Italia sul M5S dopo la caduta di Draghi. Anzi no (Di lunedì 25 luglio 2022) Nella dialettica politica, le rilevazioni dei vari istituti – quelle basata su interviste a un campione ridotto della popolazione avente diritto al voto – vengono narrate e raccontate in base alle percentuali di crescita o decrescita: quando c’è un segno meno non se ne parla (o vengono ridotti a campione meramente statistico e non fattuale), quando c’è un segno più si trasformano nell’esatta prospettiva della direzione del Paese. E poi, nel secondo caso, si rischia di incappare nell’errore commesso da Antonio Tajani parlando dei sondaggi politici che vedrebbero il sorpasso di Forza Italia ai danni del MoVimento 5 Stelle. Questo il sondaggio Tecnè pubblicato oggi su @repubblica. sondaggio svolto il giorno dopo le dimissioni di Draghi. Gli ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Nella dialettica politica, le rilevazioni dei vari istituti – quelle basata su interviste a un campione ridotto della popolazione avente diritto al voto – vengono narrate e raccontate in base alle percentuali di crescita o decrescita: quando c’è un segno meno non se ne parla (o vengono ridotti a campione meramente statistico e non fattuale), quando c’è un segno più si trasformano nell’esatta prospettiva della direzione del Paese. E poi, nel secondo caso, si rischia di incappare nell’errore commesso da Antonioparlando dei sondaggi politici che vedrebbero ildiai danni del MoVimento 5 Stelle. Questo ilTecnè pubblicato oggi su @repubblica.svolto il giornole dimissioni di. Gli ...

