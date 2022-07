Il sindaco di Napoli: «Stiamo lavorando a un’esenzione canone stadio causa Covid» (Di lunedì 25 luglio 2022) Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto sul contenzioso tra il Calcio Napoli e il Comune per il canone di locazione dello stadio San Paolo oggi Maradona: “Il contenzioso per lo stadio Maradona? Da alcune settimane si sta lavorando a quest’argomento: lo stanno facendo il nostro ufficio legale, i nostri uffici, insieme con il Calcio Napoli. È una questione che è legata al tema Covid, alla possibilità di un’esenzione per due anni. Si sta ragionando, è un problema puramente tecnico di cui stanno discutendo gli uffici”. Ne ha parlato a margine della firma sul protocollo d’intesa per la lotta all’evasione fiscale, stipulato oggi a Palazzo San Giacomo da Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) IldiGaetano Manfredi è intervenuto sul contenzioso tra il Calcioe il Comune per ildi locazione delloSan Paolo oggi Maradona: “Il contenzioso per loMaradona? Da alcune settimane si staa quest’argomento: lo stanno facendo il nostro ufficio legale, i nostri uffici, insieme con il Calcio. È una questione che è legata al tema, alla possibilità diper due anni. Si sta ragionando, è un problema puramente tecnico di cui stanno discutendo gli uffici”. Ne ha parlato a margine della firma sul protocollo d’intesa per la lotta all’evasione fiscale, stipulato oggi a Palazzo San Giacomo da Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia di ...

