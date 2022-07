Il rock alternativo anima Bergamo: i Fast Animals and Slow Kids all’Arena Estiva Fiera (Di lunedì 25 luglio 2022) Bergamo. Nel 2008 decidono di fondare una band per puro divertimento, scelgono il nome ispirandosi a una gag dei Griffin, la celebre sitcom animata statunitense. Quattordici anni dopo i Fast animals and Slow Kids – Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) – sono una delle band rock più accreditate in Italia. Sei album creati e un EP con cui si sono conquistati un posto di tutto rispetto nel mondo dell’alternative rock. Dopo il successo del tour nei live club, il 24 giugno scorso i quattro musicisti hanno dato il via alla tournée Estiva che lunedì 25 luglio (ore 21.30) farà tappa anche all’Arena ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022). Nel 2008 decidono di fondare una band per puro divertimento, scelgono il nome ispirandosi a una gag dei Griffin, la celebre sitcomta statunitense. Quattordici anni dopo ils and– Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) – sono una delle bandpiù accreditate in Italia. Sei album creati e un EP con cui si sono conquistati un posto di tutto rispetto nel mondo dell’alternative. Dopo il successo del tour nei live club, il 24 giugno scorso i quattro musicisti hanno dato il via alla tournéeche lunedì 25 luglio (ore 21.30) farà tappa anche...

