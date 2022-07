Il prospetto di riepilogo della bolla doganale | le novità

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 25 luglio 2022) A decorrere dal 9 giugno 2022 è stato aggiornato il sistema nazionale di gestione documentale delle importazioni, secondo il modello EUCDM (European Union Customs Data Model) che è stato definito a livello unionale. In base alle nuove regole non viene più utilizzato un formulario cartaceo al momento dell’operazione di importazione: le dichiarazioni doganali di importazione vengono trasmesse al sistema informativo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli munite di firma digitale e assumono piena efficacia poiché sono soddisfatti i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio che sono previsti dal d.Lgs 7.3.2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale). In pratica, il messaggio IM (per l’operazionedi importazione) è stato sostituito con i seguenti tracciati: H1 – dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale; H2 – dichiarazione di ...