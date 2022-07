(Di lunedì 25 luglio 2022) «Il» di questa ondata estiva di«è stato? Certo, lo avevo detto: con 10 milioni di persone contagiate al mese, in due mesi abbiamo avuto secondo le stime 20-25 milioni di casi. Quindi la discesa dalè legata al fatto che il numero di persone suscettibili è notevolmente diminuito. Era scontato che avvenisse in questi tempi». A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova che ha ricordato come, diminuendo la popolazione suscettibile, la dinamica di trasmissione del virus sia in calo. Sono 23.699 i nuovi contagi da-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del bollettino diramato dal ministero della Salute. Le vittime sono 104. Il tasso di ...

tempoweb : Il picco del #Covid è superato. Parola del virologo Crisanti #vaccino #coronavirus #25luglio #iltempoquotidiano… - Annamcamilloni : RT @filippothiery: Nella zona del Picco Aneto (vetta più alta dei Pirenei, massiccio simile alla Marmolada e altrettanto frequentato) fin d… - filippothiery : Nella zona del Picco Aneto (vetta più alta dei Pirenei, massiccio simile alla Marmolada e altrettanto frequentato)… - marco061066 : RT @68kikka: Oggi ho detto a mia madre che c’è più fresco rispetto a ieri. Non è vero, ma ci ha creduto. Sentirà meno caldo oggi, e sarà… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #25luglio Passato il picco dell'ondata di #calore ?? al nord, ad inizio settimana il #caldo ?? si farà sentire maggiormente s… -

iLMeteo.it

... M2 raggiunge quasi il 90% delle prestazioni diutilizzando però solo un quarto della potenza. ha un guscio realizzato al 100% in alluminio riciclato, ed è anzi il primo prodottogruppo a ......tassi molto più elevati di circolazione di adenovirus e potenzialmente di circolazionevirus ... un virus che non viene monitorato di routine: potrebbe essere che undi infezione da adenovirus ... Video meteo in diretta: raggiunto il picco del caldo con oltre 40°C; le previsioni «Il picco» di questa ondata estiva di Covid «è stato superato Certo, lo avevo detto: con 10 milioni di persone ...Restano 8 le regioni in cui la percentuale di posti nei reparti di area non critica occupata per Covid supera il 20% . A livello regionale si registra un picco percentuale del 42% in Umbria e Valle d' ...