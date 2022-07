Il pensiero di Antonin Scalia e la forza del testualismo (Di lunedì 25 luglio 2022) Per quasi trent’anni giudice della Corte suprema statunitense, Antonin Scalia (1936-2016) è stato tra i giuristi più noti e influenti al mondo. Così influente che secondo molti commentatori la sua impostazione e il suo pensiero sarebbero maggioritari all’interno dell’attuale Corte. Alla figura di Scalia è dedicato il nuovo libro dell’Istituto Bruno Leoni, scritto da Giuseppe Portonera e uscito nella collana dei Classici Contemporanei, agili monografie sui pensatori più significativi dei nostri giorni. Antonin Scalia è stato uno dei giuristi più importanti della storia recente statunitense. Egli è noto al nostro pubblico nazionale, o quantomeno alla sezione di esso che sta all’incrocio fra giuristi interessati alla comparazione o alla teoria generale e cittadini appassionati di cose ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 25 luglio 2022) Per quasi trent’anni giudice della Corte suprema statunitense,(1936-2016) è stato tra i giuristi più noti e influenti al mondo. Così influente che secondo molti commentatori la sua impostazione e il suosarebbero maggioritari all’interno dell’attuale Corte. Alla figura diè dedicato il nuovo libro dell’Istituto Bruno Leoni, scritto da Giuseppe Portonera e uscito nella collana dei Classici Contemporanei, agili monografie sui pensatori più significativi dei nostri giorni.è stato uno dei giuristi più importanti della storia recente statunitense. Egli è noto al nostro pubblico nazionale, o quantomeno alla sezione di esso che sta all’incrocio fra giuristi interessati alla comparazione o alla teoria generale e cittadini appassionati di cose ...

