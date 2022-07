Il patrimonio urbano dell’Ucraina è bersaglio della guerra totale russa

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ametà luglio, l’Unesco ha recensito 160 siti culturali parzialmente o totalmente distrutti in Ucraina, tra i quali 70 edifici religiosi, 30 palazzi storici, così come diversi musei e biblioteche. La direttrice dell’Unesco, Audrey Azoulay, ha sottolineato che queste ripetute violazioni ai danni dei siti culturali dovevano cessare. Ma per l’organizzazione, fondata nel 1945, e la cui missione verte soprattutto sulla protezione e la valorizzazione delmateriale e immateriale dell’umanità, il ritornoin Europa costituisce una sfida importante. Lanciata in violazione delle leggi internazionali, lacondotta dalla Russia in Ucraina porta avanti obiettivi ideologici poco propensi alla negoziazione e favorevoli invece all’esecuzione di crimini di. ...