Il parto in bagno e il finto battesimo di Diana: nuovi inquietanti dettagli su Alessia Pifferi (Di lunedì 25 luglio 2022) Emergono nuovi dettagli su Alessia Pifferi, la madre della piccola Diana, la bimba di 18 mesi abbandonata e fatta morire di stenti. Per la donna che ora è in carcere verrà applicata la sorveglianza speciale per evitare atti di autolesionismo, ma anche l’isolamento, per impedire che altre recluse compiano un’aggressione nei suoi confronti. L’autopsia sul corpo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 25 luglio 2022) Emergonosu, la madre della piccola, la bimba di 18 mesi abbandonata e fatta morire di stenti. Per la donna che ora è in carcere verrà applicata la sorveglianza speciale per evitare atti di autolesionismo, ma anche l’isolamento, per impedire che altre recluse compiano un’aggressione nei suoi confronti. L’autopsia sul corpo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilriformista : Emergono nuovi dettagli dall’indagine sulla piccola Diana, la bimba morti di stenti a 18 mesi: una vita da ‘invisib… - Open_gol : I nuovi dettagli degli interrogatori: la madre ha riferito di sapere già dal terzo mese che la figlia era incinta - telodogratis : La morte della piccola Diana, dal parto in bagno al finto battesimo: le dichiarazioni shock della madre - angiuoniluigi : RT @Corriere: Alessia Pifferi e il parto in bagno. I 18 mesi di Diana, dal finto battesimo alle notti in passeggino - Corriere : Alessia Pifferi e il parto in bagno. I 18 mesi di Diana, dal finto battesimo alle notti in passeggino -