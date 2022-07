Il Papa in Canada condanna gli abusi della chiesa sui nativi: 'Imploro perdono e riconciliazione' (Di lunedì 25 luglio 2022) Un viaggio penitenziale per chiedere scusa verso le imposizioni colonialiste (errazziste) verso i nativi americani. "Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 luglio 2022) Un viaggio penitenziale per chiedere scusa verso le imposizioni colonialiste (errazziste) verso iamericani. "Attendevo di giungere tra voi. È da qui, da questo luogo tristemente evocativo, che ...

vaticannews_it : Il #viaggioapostolico di #PapaFrancesco in #Canada ci conduce, attraverso il filo della storia, a quello del 1984 d… - NicolaPorro : In Canada per il “mea culpa” agli indigeni e non nell’Est colpito dalla guerra. Una scelta che fa discutere…. ?? - vaticannews_it : #PapainCanada Dopo circa 10 ore e mezzo di volo, l'aereo papale è giunto all'aeroporto di Edmonton. L'accoglienza d… - tinas48 : A Maskwacis l'incontro del Papa con le popolazioni indigene: invoco perdono - Tornielli : RT @vaticannews_it: Primo appuntamento del viaggio in #Canada a Maskwacìs, dove il #Papa incontra Métis, Inuit, First Nations. Il ricordo d… -