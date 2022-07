Il Papa in Canada: “Chiedo perdono per il male fatto da tanti cristiani” (Di lunedì 25 luglio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Il Papa è arrivato in Canada: “Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza: Chiedo umilmente perdono per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene”, ha dichiarato Francesco a Maskwacis nel primo discorso del suo viaggio tra le popolazioni autoctone del Paese settentrionale. “Sebbene la carità cristiana fosse presente e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Papa Francesco in Canada dal 24 al 30 luglio Come scegliere l’Università giusta Papa Francesco e le App: il Pontefice 2.0 Pordenonelegge registra numeri record News in breve del 25 ottobre 2020: cronaca di oggi Premio ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 25 luglio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – Ilè arrivato in: “Vorrei ribadirlo con vergogna e chiarezza:umilmenteper ilcommesso dacontro le popolazioni indigene”, ha dichiarato Francesco a Maskwacis nel primo discorso del suo viaggio tra le popolazioni autoctone del Paese settentrionale. “Sebbene la carità cristiana fosse presente e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Francesco indal 24 al 30 luglio Come scegliere l’Università giustaFrancesco e le App: il Pontefice 2.0 Pordenonelegge registra numeri record News in breve del 25 ottobre 2020: cronaca di oggi Premio ...

