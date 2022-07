Il Papa in Canada chiede perdono ai nativi americani: Indigeni oppressi anche da tanti colonizzatori cristiani (Di lunedì 25 luglio 2022) “Chiedo perdono per i modi in cui, purtroppo, molti cristiani hanno sostenuto la mentalità colonizzatrice delle potenze che hanno oppresso i popoli Indigeni. Sono addolorato”. Così Papa Francesco a Maskwacis nel primo discorso del suo viaggio tra le popolazioni autoctone del Canada settentrionale. “Io vi ringrazio per avermi fatto entrare nel cuore tutto questo, per aver tirato fuori i pesanti fardelli che portate dentro, per aver condiviso con me questa memoria sanguinante”, ha detto il pontefice latino-americano. “Oggi sono qui, in questa terra che, insieme a una memoria antica, custodisce le cicatrici di ferite ancora aperte. Sono qui perché il primo passo di questo pellegrinaggio penitenziale in mezzo a voi è quello di rinnovarvi la richiesta di perdono e di dirvi, di tutto cuore, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) “Chiedoper i modi in cui, purtroppo, moltihanno sostenuto la mentalità colonizzatrice delle potenze che hanno oppresso i popoli. Sono addolorato”. CosìFrancesco a Maskwacis nel primo discorso del suo viaggio tra le popolazioni autoctone delsettentrionale. “Io vi ringrazio per avermi fatto entrare nel cuore tutto questo, per aver tirato fuori i pesanti fardelli che portate dentro, per aver condiviso con me questa memoria sanguinante”, ha detto il pontefice latino-americano. “Oggi sono qui, in questa terra che, insieme a una memoria antica, custodisce le cicatrici di ferite ancora aperte. Sono qui perché il primo passo di questo pellegrinaggio penitenziale in mezzo a voi è quello di rinnovarvi la richiesta die di dirvi, di tutto cuore, ...

