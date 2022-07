Il Papa abbraccia gli indigeni canadesi sopravvissuti alle violenze dei cattolici: “Dolore e vergogna” (Di lunedì 25 luglio 2022) Maskwacis – Rulli di tamburi, copricapi con piume e pelli, melodie e canti dei tempi antichi che tornano a risuonare in quelle terre che un tempo erano dominate da quelli che noi oggi conosciamo come indiani d’America. E’ questa l’accoglienza riservata a Papa Francesco nella prima tappa del suo Viaggio Apostolico in Canada. La giornata del Pontefice è iniziata molto presto: alle 8.45 locali (16.45 ora di Roma), dopo aver celebrato la Santa Messa in privato, ha percorso 100 chilometri in auto per raggiungere Maskwacis dove incontra le popolazioni indigene First Nations, Métis e Inuit. Francesco arriva in sedie a rotelle e subito si reca al cimitero. La mano gli copre il volto, la faccia è segnata dal Dolore. Il Papa passa in carrozzina tra le croci, alcune addobbate con le piume mentre il suono dei tamburi continua a ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 25 luglio 2022) Maskwacis – Rulli di tamburi, copricapi con piume e pelli, melodie e canti dei tempi antichi che tornano a risuonare in quelle terre che un tempo erano dominate da quelli che noi oggi conosciamo come indiani d’America. E’ questa l’accoglienza riservata aFrancesco nella prima tappa del suo Viaggio Apostolico in Canada. La giornata del Pontefice è iniziata molto presto:8.45 locali (16.45 ora di Roma), dopo aver celebrato la Santa Messa in privato, ha percorso 100 chilometri in auto per raggiungere Maskwacis dove incontra le popolazioni indigene First Nations, Métis e Inuit. Francesco arriva in sedie a rotelle e subito si reca al cimitero. La mano gli copre il volto, la faccia è segnata dal. Ilpassa in carrozzina tra le croci, alcune addobbate con le piume mentre il suono dei tamburi continua a ...

