Il nuovo beauty trend? Disegnare le occhiaie!

Leggi su diredonna

(Di lunedì 25 luglio 2022) Si chiama Sara Marie Carstens (@sarathefreeelf) ed è una creator che vanta ben tre milioni e mezzo di followers su TikTok. Tra i numerosi video pubblicati in materia di skincare, make-up e divertenti scene di vita quotidiana, uno in particolare ha registrato più di sette milioni di visualizzazioni. Il tema? Le odiate occhiaie, combattute da sempre a suon di correttori e fondotinta. Sara Marie Carstens ha invertito questa tendenza trasformandole, armata di un semplice rossetto rosso, in un formidabile punto di forza. @sarathefreeelf ? Greek Tragedy (Oliver Nelson TikTok Remix) - The Wombats Comele occhiaie Uno degli aspetti più interessanti di questoè il fatto di essere nato per puro caso. La nota influencer infatti stava per registrare un video di lyp sinc quando lo sguardo le è caduto sul suo viso. Perché non provare a ...