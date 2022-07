Il mistero del delitto di Laura Bigoni, massacrata nel sul letto 29 anni fa (Di lunedì 25 luglio 2022) A 29 anni dal delitto l’assassinio di Laura Bigoni, 23 anni, è ancora un caso irrisolto. Bigoni è stata uccisa nel suo letto il primo agosto 1993 nella casa di famiglia a Clusone, in Val Seriana. Come riporta la cronaca, Laura Bigoni lavorava a Milano come addetta alle pulizie in un palazzo di Porta Romana, e a Milano lavorava anche Gianmaria Negri Bevilacqua, detto Jimmy, un elettricista di 25 anni che sognava di diventare pompiere: i due avevano iniziato una relazione, ma Bevilacqua era fidanzato allo stesso tempo anche con un’altra ragazza, Vanna Scaricabarozzi, e nessuna delle due ragazze era a conoscenza di questo doppio gioco. Il rapporto tra Bigoni e Bevilacqua, una volta scoperta la relazione ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 25 luglio 2022) A 29dall’assassinio di, 23, è ancora un caso irrisolto.è stata uccisa nel suoil primo agosto 1993 nella casa di famiglia a Clusone, in Val Seriana. Come riporta la cronaca,lavorava a Milano come addetta alle pulizie in un palazzo di Porta Romana, e a Milano lavorava anche Gianmaria Negri Bevilacqua, detto Jimmy, un elettricista di 25che sognava di diventare pompiere: i due avevano iniziato una relazione, ma Bevilacqua era fidanzato allo stesso tempo anche con un’altra ragazza, Vanna Scaricabarozzi, e nessuna delle due ragazze era a conoscenza di questo doppio gioco. Il rapporto trae Bevilacqua, una volta scoperta la relazione ...

ItaliaViva : Come potete amici del #PD, dopo questo disastro, rincorrere ancora i vostri colleghi del 'campo largo'? Per me è un… - ettoreb74 : @gbiancia @ricpuglisi Che poi, capito, parli di comprensione del testo e non capisci tu per primo ciò che leggi. Sc… - Paola7460 : RT @BeppeBort: Quelle reti bucate che Giacomo e Giovanni «riassettavano» sulla barca, con il loro padre, sono diventate un cuore che si è… - abuongi : #Atletica Il record del mondo del mistero #WorldAthleticsChamps #WCHOregon22 - ValentinaSelle4 : @Maryinaba8_ ??????L uomo del mistero???????????? -