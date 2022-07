Il Giornale: «L’errore di Leclerc ricorda quello di Vettel quattro anni fa. Vettel non si è più ripreso» (Di lunedì 25 luglio 2022) Questa volta la macchina c’era. Ed era la più veloce in pista. Ha tradito il particolare che sembrava il più affidabile, quello sul quale tutti avrebbero scommesso ad occhi chiusi. Charles Leclerc ha interrotto il suo sogno e quello di milioni di tifosi ferraristi contro un muro di gomme. Scrive così Il Giornale su Leclerc che ieri è andato a sbattere mentre era in testa al Gp di Francia. Un errore lo ha portato fuori pista alla curva 11 (qui il video). Ha lanciato – scrive il Giornale – un urlo agghiacciante. Se n’è assunto le responsabilità, certo. «È inaccettabile. Se a fine anno perderemo il campionato per 32 punti sapremo di chi sarà la colpa: mia e dei punti che ho perso qui e a Imola». Umberto Zapelloni paragona L’errore di Leclerc a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022) Questa volta la macchina c’era. Ed era la più veloce in pista. Ha tradito il particolare che sembrava il più affidabile,sul quale tutti avrebbero scommesso ad occhi chiusi. Charlesha interrotto il suo sogno edi milioni di tifosi ferraristi contro un muro di gomme. Scrive così Ilsuche ieri è andato a sbattere mentre era in testa al Gp di Francia. Un errore lo ha portato fuori pista alla curva 11 (qui il video). Ha lanciato – scrive il– un urlo agghiacciante. Se n’è assunto le responsabilità, certo. «È inaccettabile. Se a fine anno perderemo il campionato per 32 punti sapremo di chi sarà la colpa: mia e dei punti che ho perso qui e a Imola». Umberto Zapelloni paragonadia ...

