Il giallo del saluto del Napoli, Mertens tace: cosa è successo (Di lunedì 25 luglio 2022) Napoli - Sono silenziosi i social di Mertens nei giorni dell'addio al Napoli . Ancora nessun accenno all'epilogo ufficializzato da De Laurentiis, ci sarà tempo e modo per salutare i tifosi. Lo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 25 luglio 2022)- Sono silenziosi i social dinei giorni dell'addio al. Ancora nessun accenno all'epilogo ufficializzato da De Laurentiis, ci sarà tempo e modo per salutare i tifosi. Lo ha ...

volalibera1 : RT @paoloroversi: Un pericoloso serial killer si aggira per le strade di #Milano. Uccide e poi scompare senza lasciare tracce... L'elegan… - adq74 : RT @davcarretta: Il programma di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni significa di fatto l’uscita dall’euro e dall’Unione europea. E non di… - direpuntoit : La senatrice di #ForzaItalia Licia #Ronzulli torna sulla caduta del #governo e sugli addii di Gelmini e Brunetta al… - bossi_luigi : RT @paoloroversi: Un pericoloso serial killer si aggira per le strade di #Milano. Uccide e poi scompare senza lasciare tracce... L'elegan… - paoloroversi : Un pericoloso serial killer si aggira per le strade di #Milano. Uccide e poi scompare senza lasciare tracce... L'… -