Il figlio è bloccato in Campania e Bocelli canta al suo posto al Festival La Versiliana: standing ovation (Di lunedì 25 luglio 2022) Fuori programma ieri era al Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Tra gli altri era infatti atteso, tra gli ospiti che si dovevano esibire durante una serata-evento in memoria di Giancarlo Bigazzi, Matteo Bocelli. Questo ha dovuto dare forfait all’ultimo istante: a causa di un volo cancellato, è rimasto infatti bloccato in Germania. Al suo posto è salito sul palco e si è esibito il papà, Andrea Bocelli, tra lo stupore del pubblico. “Succede che di solito nella vita sono i figli che sostituiscono i padri , in questo caso, tanto tocca sempre a me – ha ironizzato Andrea Bocelli – sono io che devo sostituire il figlio; mi dispiace per tutta quella parte di gentil sesso che si aspettava Matteo, che è giovane e bello, ma ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) Fuori programma ieri era alLadi Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Tra gli altri era infatti atteso, tra gli ospiti che si dovevano esibire durante una serata-evento in memoria di Giancarlo Bigazzi, Matteo. Questo ha dovuto dare forfait all’ultimo istante: a causa di un volo cancellato, è rimasto infattiin Germania. Al suoè salito sul palco e si è esibito il papà, Andrea, tra lo stupore del pubblico. “Succede che di solito nella vita sono i figli che sostituiscono i padri , in questo caso, tanto tocca sempre a me – ha ironizzato Andrea– sono io che devo sostituire il; mi dispiace per tutta quella parte di gentil sesso che si aspettava Matteo, che è giovane e bello, ma ...

GabrielPontello : @_cieloitalia A me un figlio di puttana con la mamma zoccola non mi ha bloccato; mi ha portato in tribunale. ???????????? - Aretnutorn12 : @Gianni78605577 @venis_77 Essendo bloccato,son dovuto entrare con quello di mio figlio per segnalare il tweet,ma lo… - 950Alpa : RT @DebFraRom1: Oggi in 3 hanno bloccato mio figlio, solo, in metro, fermata Flaminio. Alle 15 del pomeriggio. Gli hanno chiesto di consegn… - RFanciola : RT @DebFraRom1: Oggi in 3 hanno bloccato mio figlio, solo, in metro, fermata Flaminio. Alle 15 del pomeriggio. Gli hanno chiesto di consegn… - DebFraRom1 : Oggi in 3 hanno bloccato mio figlio, solo, in metro, fermata Flaminio. Alle 15 del pomeriggio. Gli hanno chiesto di… -