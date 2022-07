Killzon66956015 : @DanielDinaddond @Seby_Sarno_ Seba mi sembra una persona affidabile ma ho qualche dubbio su De Ketelaere, lui dice… - Milos0472 : @LorenzoPietrin2 @AConan_Doyle Senza dubbio. Ma se prendi De Ketelaere ti serve più uno così. Dal mio piccolo punto di vista. -

Le tre notizie più importanti della giornata di trattative: dal tormentone Dealle possibili cessioni nerazzurre, fino alla grande festa ...... Graeme Bailey è stato interrogato sulla questione Dedurante una trasmissione YouTube sul canale One Leeds Fan Channel. Ebbene, Bailey ha sottolineato che nulla è ancora messo in. ... Il dubbio De Ketelaere. I timori interisti. E la festa per Dybala A TMW Radio: « Il Milan è indietro rispetto alla Juventus e all'Inter. Se Zhang riceve l'offerta giusta, vende. Il debito alto fa aumentare anche il prezzo» ...Mario Sconcerti ha parlato del mercato delle big di massima serie e si è soffermato anche sul Napoli: 'I tifosi sono insoddisfatti'.