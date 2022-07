Il Di Battista pensiero torna alle “vaffa origini”, in salsa russo trumpiana (Di lunedì 25 luglio 2022) “Io l’avevo detto e avevo ragione”. Sembra ripetere un mantra del leader repubblicano Ugo La Malfa. Leader del partito con l’edera negli anni 60. Alessandro Di Battista è sicuramente un grande comunicatore che “spakka” sui suoi seguitissimi social. E ora pensa di ritornare in campo: “Sono sollecitato da tanti affinché mi ributti nella mischia” e precisa: “non sono disposto a tutto pur di tornare in Parlamento”. Un chiaro segno di riavvicinamento anche se non tutto con il leader Conte, per quanto tornato all’opposizione, pare fili proprio liscio. Forse vorrebbe essere lui il capo del movimento, quello delle origini, come auspicano i suoi tanti followers. Ma il tempo in questa dimensione non va ancora all’indietro. E già Paragone ha fatto la fuga in avanti con il suo significativo “Italexit”. In ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 25 luglio 2022) “Io l’avevo detto e avevo ragione”. Sembra ripetere un mantra del leader repubblicano Ugo La Malfa. Leader del partito con l’edera negli anni 60. Alessandro Diè sicuramente un grande comunicatore che “spakka” sui suoi seguitissimi social. E ora pensa di rire in campo: “Sono sollecitato da tanti affinché mi ributti nella mischia” e precisa: “non sono disposto a tutto pur dire in Parlamento”. Un chiaro segno di riavvicinamento anche se non tutto con il leader Conte, per quantoto all’opposizione, pare fili proprio liscio. Forse vorrebbe essere lui il capo del movimento, quello delle, come auspicano i suoi tanti followers. Ma il tempo in questa dimensione non va ancora all’indietro. E già Paragone ha fatto la fuga in avanti con il suo significativo “Italexit”. In ...

