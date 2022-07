Il cimelio di Muhammad Ali entrato nella storia. Un uomo d'affari lo paga 6 milioni (Di lunedì 25 luglio 2022) L'imprenditore statunitense Jim Irsay ha annunciato su twitter di aver acquistato la cintura del titolo mondiale Wbc dei pesi massimi che Muhammad Ali conquistò nel 1974 battendo George Foreman a ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 25 luglio 2022) L'imprenditore statunitense Jim Irsay ha annunciato su twitter di aver acquistato la cintura del titolo mondiale Wbc dei pesi massimi cheAli conquistò nel 1974 battendo George Foreman a ...

