Il «Bonus Psicologo» spiegato e commentato da una psicologa (Di lunedì 25 luglio 2022) A partire dal 25 luglio è possibile inoltrare le richieste per ottenere il Bonus Psicologo. Ma come funziona davvero? Abbiamo chiesto a una diretta interessata di spiegarci tutto quello che deve sapere chi vorrebbe usufruire del voucher di sostegno alla salute mentale Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 luglio 2022) A partire dal 25 luglio è possibile inoltrare le richieste per ottenere il. Ma come funziona davvero? Abbiamo chiesto a una diretta interessata di spiegarci tutto quello che deve sapere chi vorrebbe usufruire del voucher di sostegno alla salute mentale

francescocosta : Oggi su Morning: la bufala sui vitalizi; la Russia ha stretto un accordo sul grano e poi ha bombardato il porto col… - Tg3web : Arriva il bonus psicologo, da domani sarà possibile presentare la richiesta. Un aiuto per chi ha subito l'impatto d… - NoSense27271687 : @ErikaScussel 'Le notti in bianco a leggere stronzate di mica normali come te'!!!, guarda che tu i problemi li avev… - Valter41271244 : RT @INPS_it: Le domande di #BonusPsicologo possono essere inoltrate tramite la procedura da oggi #25luglio fino al 24 ottobre 2022. 'Presta… -