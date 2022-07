Il Barcellona è ossessionato dall’acquisto di una stella della Premier League da 100 milioni di euro

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-25 00:30:30 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’FC Barcelona èdall’ingaggio di Bernardo Silva del Manchester City, è stato affermato. Il 27enne è nei libri di Man City dal 2017, quando è arrivato dall’AS Monaco. Da allora, Silva ha giocato un ruolo chiave nel Manchester City dominando il gioco inglese, soprattutto nel 2018/19, quando il portoghese era probabilmente nella migliore formasua carriera quando il City ha segnato un secolo di punti in. Tuttavia, anche se il Manchester City ha continuato a essere l’apice del calcio inglese, Silva sembrava guardare a un’uscita la scorsa estate. Nessuna uscita era imminente per Silva, tuttavia, e ha continuato a stupire nel corsocampagna ...