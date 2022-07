Il Barcellona anticipa il restyling del Camp Nou

(Di lunedì 25 luglio 2022) I lavori per la realizzazione del nuovoNou inizieranno prima del previsto. Ilha infatti annunciato attraverso un comunicato ufficiale che le opere inizieranno il 1° settembre 2022 e termineranno durante il mese di dicembre, nella pausa per Qatar 2022. Le operazioni interesseranno un totale di 3.182 soci e avranno un costo di Calcio e Finanza.

