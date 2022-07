I sistemi operativi macOS non sono immuni al malware (Di lunedì 25 luglio 2022) Anche Questa settimana, i ricercatori ESET hanno pubblicato le loro scoperte su un malware che prende di mira gli utenti Mac. Chiamato CloudMensis , questa backdoor precedentemente sconosciuta spia gli utenti dei dispositivi Mac compromessi e raccoglie informazioni da loro esfiltrando documenti, sequenze di tasti e acquisizioni di schermate. Tra le altre cose, la scoperta mostra che macOS non è immune al malware in quanto tale e che anche gli utenti Mac dovrebbero utilizzare software di sicurezza. In effetti, CloudMensis mostra perché alcuni utenti potrebbero anche voler abilitare ulteriori difese, come la nuova modalità di blocco di Apple . Questa nuova impostazione è disponibile su macOS, iOS e iPadOS e mira a proteggere gli utenti ad alto rischio da attacchi mirati disattivando determinate funzionalità sui loro ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 25 luglio 2022) Anche Questa settimana, i ricercatori ESET hanno pubblicato le loro scoperte su unche prende di mira gli utenti Mac. Chiamato CloudMensis , questa backdoor precedentemente sconosciuta spia gli utenti dei dispositivi Mac compromessi e raccoglie informazioni da loro esfiltrando documenti, sequenze di tasti e acquisizioni di schermate. Tra le altre cose, la scoperta mostra chenon è immune alin quanto tale e che anche gli utenti Mac dovrebbero utilizzare software di sicurezza. In effetti, CloudMensis mostra perché alcuni utenti potrebbero anche voler abilitare ulteriori difese, come la nuova modalità di blocco di Apple . Questa nuova impostazione è disponibile su, iOS e iPadOS e mira a proteggere gli utenti ad alto rischio da attacchi mirati disattivando determinate funzionalità sui loro ...

mamflo86 : @zingaromarcelbs Quelle porcherie varie aihmè fanno anche i sistemi operativi… android è google, ios apple, windows… - francosechi11 : @zingaromarcelbs Se non hai un iPhone è senz’altro Android e quindi Google…,questi bastardi tolto Apple hanno il mo… - EraldoFR : Ma non vi dice niente il fatto che ad occuparsi di vaccini sia una persona come Bill Gates che si occupa da sempre… - tutto_crypto : 'Gli sviluppatori dovrebbero essere liberi di decidere come creare i loro giochi e tu sei libero di decidere se gio… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Quando si intende comprare un nuovo dispositivo telefonico, la scelta principale ricade su due sistemi operativi nello s… -