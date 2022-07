I Simpson 34 | la puntata La Paura fa Novanta sarà ispirata a Death Note e IT

(Di lunedì 25 luglio 2022) La serie animata I, in occasione di Halloween, proporrà il nuovo speciale LaFacheispirato ae IT. La serie Iproporrà anche questo autunno lo speciale LaFae tra i riferimenti che proporrà sullo schermo ci saranno anche It e. Durante il San Diego Comic-Con 2022 i produttori hanno infatti parlato dell'atteso appuntamento di Halloween. I fan di Iattendono ormai da anni il mese di ottobre per poter assistere allaspeciale in cui l'iconica famiglia si ritrova in modo divertente alle prese con situazioni terrificanti, da brividi e con innumerevoli legami con la cultura pop, i film e ...

parbloed : @carnespazio sì, ricordiamoci anche perché i simpson avevano una base di scrittura assai godibile: i primi 5 minuti… - Luca_Scialo81 : Totti e Ilary, i Simpson hanno previsto la crisi: ecco la puntata - MACHOKUN96 : RT @FrantumareKiev: Sto scrivendo* una storia tipo rise and fall sul mattonismo, sulla falsariga della puntata dei Simpson dei re acuti, fa… - Luca_Scialo81 : Totti e Ilary, i Simpson hanno previsto la crisi: ecco la puntata - edoardoconti91 : Stanno trasmettendo la puntata in cui Bart diventa un fenomeno da baraccone nello Show di Krusty dopo la visita all… -

Repubblica Roma

...però i due riescono a riappacificarsi, con le voci dell'ex Re di Roma e di Ilary che sanciscono il lieto fine. Questo non è ancora successo nella vita reale. Ma non si sa mai, se i...Curiosità e riti collettivi Nella nuovadel podcast "DOI " Denominazione di origine inventata", mille curiosità sulla bevanda alcolica più antica del mondo. Perché, come dice Homer: "... Quando Totti e Ilary doppiarono la coppia in crisi nei Simpson: ecco come finisce l'episodio del cartone che profetizzò Trump presidente La serie animata I Simpson, in occasione di Halloween, proporrà il nuovo speciale La Paura Fa Novanta che sarà ispirato a Death Note e IT. La serie I Simpson proporrà anche questo autunno lo speciale ...Nel corso degli anni I Simpson ci hanno regalato numerose citazioni, episodi parodistici con protagonisti importanti personaggi di film, serie TV e persino ...