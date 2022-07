I politici come boomer: Instagram e TikTok, i due grandi sconosciuti (Di lunedì 25 luglio 2022) Con la caduta del governo Draghi, l’Italia si prepara alla campagna elettorale che, naturalmente, avrà un corrispettivo anche sui social. Attacchi diretti, frecciatine, slogan. Insomma, la solita comunicazione pre-elezioni vista e rivista. Anche perché, come viene spiegato da alcuni esperti, i politici italiani non sono pronti a confrontarsi con i nuovi social: lì meme e slogan per screditare l’avversario non funzionano. LEGGI ANCHE > La pagina a pagamento su La Stampa per dire che all’estero potevamo vantarci: «Il mio premier è niente meno che Mario Draghi» Instagram e TikTok: i nuovi social usati (male) dai politici italiani come ha spiegato a Repubblica Dino Amenduni, comunicatore politico e pianificatore strategico dell’agenzia di comunicazione barese Proforma, «dal punto di ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 luglio 2022) Con la caduta del governo Draghi, l’Italia si prepara alla campagna elettorale che, naturalmente, avrà un corrispettivo anche sui social. Attacchi diretti, frecciatine, slogan. Insomma, la solita comunicazione pre-elezioni vista e rivista. Anche perché,viene spiegato da alcuni esperti, iitaliani non sono pronti a confrontarsi con i nuovi social: lì meme e slogan per screditare l’avversario non funzionano. LEGGI ANCHE > La pagina a pagamento su La Stampa per dire che all’estero potevamo vantarci: «Il mio premier è niente meno che Mario Draghi»: i nuovi social usati (male) daiitalianiha spiegato a Repubblica Dino Amenduni, comunicatore politico e pianificatore strategico dell’agenzia di comunicazione barese Proforma, «dal punto di ...

