I pieni poteri. Oggi la Tunisia voterà per Saied (Di lunedì 25 luglio 2022) Tanto quanto il 14 gennaio 2011 (data della caduta dell'autocrate Ben Ali) o il 26 ottobre 2014 (le prime elezioni libere dall'indipendenza), il 25 luglio 2022 può diventare un'altra data che segnerà la storia della Tunisia. Oggi, la deriva autoritaria intrapresa dal presidente Kais Saied lo scorso luglio prende un volto nuovo, costituzionale, con il voto referendario su un cambiamento della carta che tende ad accentrare su un uomo, il presidente appunto, pieni poteri. Si vota senza quorum, se il "sì" vince, la Tunisia sarà un Paese diverso. La costituzione che sarà emendata è quella del 2014, uscita dalla stagione delle Primavere arabe (del 2011) che aveva portato alla rivoluzione contro Ben Ali e a far acquisire alla Tunisia il riconoscimento di unico esperimento ...

