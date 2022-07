I movimenti fanno bene a caviglie e ginocchia | consigli per chi passeggia

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’ortopedico Regazzola: “Muoversi sempre e comunque, ma con un occhio di riguardo all’ambiente in cui ci troviamo in vacanza, soprattutto in località mai frequentate” MILANO – In vacanza è sempre bello ritrovare il piacere e il tempo per fare qualcheta in più. Ecco le raccomandazioni dell’ortopedico per affrontare le camminate in acqua, sulla sabbia e in montagna per potenziarne l’effetto sulle articolazioni e per evitaredistratti che possono rivelarsi pericolosi. “Muoversi sempre e comunque, ma con un occhio di riguardo all’ambiente in cui ci troviamo in vacanza, soprattutto in località mai frequentate. Bastano pochi e semplici accorgimenti – spiega Gianmarco Regazzola, Chirurgo Ortopedico, Specialista in Chirurgia protesica e robotica dell’anca e ginocchio, Ospedale “Sant’Anna” di Brescia e Ospedale Pederzoli di Peschiera del ...