I messaggi di Ilary Blasi a Totti sembrano dire | guarda cosa ti stai perdendo

alessiamaselli_ : RT @CaraNelleVigne: Adesso mica per dire ma Totti si portava Noemi Bocchi letteralmente allo stadio mesi fa e i titoli dei giornali sono tu… - rtl1025 : ?? “Quando si rompe una storia d’amore le colpe non sono mai univoche. #Totti è stato visto mentre usciva dalla casa… - rango_claudia : @AdamBeneve @l_anna_vr @sissiago @chitrio Si solo che loro hanno cercato di nascondersi ma l'hanno fatto x protegge… - Markinpiscina : RT @AngoloDV: Totti e Ilary Blasi: l'ex capitano scopre messaggi di un altro uomo #tottiblasi #Totti #Ilary #AngolodelleNotizie #noemibocch… - massidanu : @fanpage Totti dentro Ilary spedisce messaggi -

Meno sistematico l'odio verso la star svizzera, che avrebbe comunque ricevuto duedi ... Articoli più letti Francesco Totti "non si dà pace per la separazione" daBlasi (mentre Alvin si ...Se la separazione tra Francesco Totti eBlasi ha fatto chiacchierare tutta Italia, quella tra Gerard Piqué e Shakira ha fatto il giuro ... ha addirittura rivelato che tipo diriceveva ...L'ex capitano della Roma sarebbe disposto a compiere un gesto a dir poco clamoroso per riconquistare il cuore della sua Ilary. Ecco cosa sta accadendo proprio in queste ore.Cocktail speciale targato Eros Ramazzotti, o quasi. Una mix speciale per "un'emozione per sempre" Sembrerebbe di sì, o almeno, la somiglianza c'è. In una ...