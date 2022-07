I mari italiani hanno la febbre, la temperatura dell’acqua raggiunge i 26-28°: “Condizioni e specie tropicali” (Di lunedì 25 luglio 2022) Scenari futuri: Venezia e Genova i invase dall’acqua, chilometri di coste rese invivibili, città come Mumbai, Dacca, Saigon e vastissime zone della Thailandia in chiaro pericolo. Questo con un aumento medio di 80 centimetri. Se poi il livello dei mari, a causa dello scioglimento dei ghiacci dovesse salire ulteriormente i danni sarebbero ancora più catastrofici. Scenari presenti: mari ed oceani sempre più caldi, tropicalizzazione anche di bacini in fascia temperata, alterazione dell’equilibrio faunistico, aumento del rischio di fenomeni estremi -uragani tornadi -. Nulla di cui stare tranquilli insomma. Un’esagerazione? Mica tanto. Soprattutto per il Mar Mediterraneo che, nonostante rappresenti meno dell’1% della superficie degli oceani globali e contenga appena lo 0,3% delle acque, fa registrare una velocità di riscaldamento delle acque ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 25 luglio 2022) Scenari futuri: Venezia e Genova i invase dall’acqua, chilometri di coste rese invivibili, città come Mumbai, Dacca, Saigon e vastissime zone della Thailandia in chiaro pericolo. Questo con un aumento medio di 80 centimetri. Se poi il livello dei, a causa dello scioglimento dei ghiacci dovesse salire ulteriormente i danni sarebbero ancora più catastrofici. Scenari presenti:ed oceani sempre più caldi,zzazione anche di bacini in fascia temperata, alterazione dell’equilibrio faunistico, aumento del rischio di fenomeni estremi -uragani tornadi -. Nulla di cui stare tranquilli insomma. Un’esagerazione? Mica tanto. Soprattutto per il Mar Mediterraneo che, nonostante rappresenti meno dell’1% della superficie degli oceani globali e contenga appena lo 0,3% delle acque, fa registrare una velocità di riscaldamento delle acque ...

sonoscettico : @algida74 @dannunzioilvate @al_confino @a_meluzzi @barbarab1974 Ovviamente mi ha bloccato, peccato potevo proporgli… - YumeNoDrew : @Emm_Manzari oggi ho letto questi tuoi tweet e ne ho parlato con i miei amici. qualche ora dopo su google news: PAN… - Giuseppeiacobe3 : I nostri mari italiani c’è li gestiamo come vogliamo. Non pensi la UE di limitarci turismo e crociere. - RinoTrani : RT @pino616gmailco1: ABBIAMO VOTATO DEGLI INCAPACI – Il dilettantismo e la miopia dei 5 stelle e degli ambientalisti ha bloccato l’estrazio… - alessandrocler2 : @fleinaudi @GiorgiaMeloni Non capisco ancora, come molte persone si facciano influenzare dalla politica. Sono tutti… -