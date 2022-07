I Giovani Democratici di Benevento e la distanza tra politica e nuove generazioni (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa caduta del governo seguita dalla crisi che abbiamo vissuto nelle scorse settimane riapre tanti temi di cui è sempre utile fare un’analisi; quello che maggiormente ci tocca in prima persona è il ruolo che la politica ha verso e per i Giovani. Non serve un esperto per comprendere che le due realtà molto spesso si trovano a percorrere due strade parallele, senza alcun tipo di contatto; la domanda da porsi è: perché si è giunti a ciò? La risposta la si può trovare in varie modalità: la prima è sicuramente il parlare con questa parte di società, totalmente disillusa e con il bisogno di avere un minimo di stabilità per cercare di costruirsi il miglior futuro possibile. Il confronto continuo che abbiamo con i nostri coetanei ci racconta di una realtà senza speranze, senza prospettiva e, soprattutto, senza nessuno pronto ad ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa caduta del governo seguita dalla crisi che abbiamo vissuto nelle scorse settimane riapre tanti temi di cui è sempre utile fare un’analisi; quello che maggiormente ci tocca in prima persona è il ruolo che laha verso e per i. Non serve un esperto per comprendere che le due realtà molto spesso si trovano a percorrere due strade parallele, senza alcun tipo di contatto; la domanda da porsi è: perché si è giunti a ciò? La risposta la si può trovare in varie modalità: la prima è sicuramente il parlare con questa parte di società, totalmente disillusa e con il bisogno di avere un minimo di stabilità per cercare di costruirsi il miglior futuro possibile. Il confronto continuo che abbiamo con i nostri coetanei ci racconta di una realtà senza speranze, senza prospettiva e, soprattutto, senza nessuno pronto ad ...

