Guerra in Ucraina, giorno 152: gli aggiornamenti (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo i raid ad Odessa, si pensa ad un Piano B per l'esportazione del grano Dopo l'attacco dei russi ad Odessa, gli USA stanno elaborando un Piano B per l'esportazione del grano dal Paese. In seguito ai raid dopo la firma a Istanbul di un accordo per consentire le esportazioni di grano dai porti ucraini del Mar Nero, ora c'è nuova preoccupazione. "Ora si considera l'utilizzo di strade, ferrovie e fiumi, l'invio di chiatte e l'adeguamento dei sistemi ferroviari in modo che siano meglio allineati con quelli dell'Europa. Così le esportazioni possono avere luogo più rapidamente", ha detto Power alla Cnn. "Stiamo pensando a un piano di emergenza perché non c'è modo di fidarsi di tutto ciò che dice Vladimir Putin". Mosca accusa l'Ucraina di crimini di Guerra: avviate 1300 indagini penali Mosca ha accusato 92 membri delle forze armate ucraine di ...

riotta : La Cina taglia i fondi Strada Cintura alla Russia dopo le sanzioni guerra #Ucraina e li smista in Arabia Saudita fonte @FT - fattoquotidiano : EVENTO SPECIALE Alessandro Orsini presenta: UCRAINA LE CAUSE DELLA GUERRA Martedì 26 luglio ore 21:00, Teatro Rom… - LiaQuartapelle : Ieri l’accordo sul grano tra Ucraina e Russia e l’illusione che la fame non fosse una arma di questa guerra. Oggi l… - ItaloMarangoni : @alessiarotta Visto che ci tenete tanto al clima mi spiegate che armi ecologiche state mandando in Ucraina ???????????????… - Maryljacb : RT @DmitryEvic: Il porto di Odessa non è stato mai colpito. Sono stati distrutti una nave da guerra ucraina situata nel molo e un magazzin… -