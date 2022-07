Guenda Goria sta ancora male: le condizioni della figlia di Maria Teresa Ruta, "Costretta a letto" (Di lunedì 25 luglio 2022) Continua il calvario di Guenda Goria: la figlia di Maria Teresa Ruta sta ancora male e le sue condizioni faticano a migliorare dopo giorni a letto. Ecco come sta ora. Guenda Goria sta ancora male Non sono giorni semplici per la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Guenda Goria è stata conosciuta dal grande pubblico per la sua esperienza come concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo presunti fidanzati che le erano stati affibbiati e un interesse non troppo velato espresso nella casa nei ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 25 luglio 2022) Continua il calvario di: ladistae le suefaticano a migliorare dopo giorni a. Ecco come sta ora.staNon sono giorni semplici per ladie Amedeoè stata conosciuta dal grande pubblico per la sua esperienza come concorrentescorsa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo presunti fidanzati che le erano stati affibbiati e un interesse non troppo velato espresso nella casa nei ...

palermomaniait : Guenda Goria, di nuovo in ospedale: ''Tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso. Non sto benissimo'' -… - infoitcultura : Guenda Goria, la quiete dopo l'operazione: suona e canta per il suo Mirko - infoitcultura : Guenda Goria: ricaduta dopo l'operazione d'urgenza/ Tornata in pronto soccorso, come sta? - infoitcultura : Guenda Goria di nuovo in ospedale: «Oggi non sto benissimo». Cosa è successo dopo l'operazione - infoitcultura : Guenda Goria di nuovo in pronto soccorso, era stata ricoverata per una gravidanza extrauterina -