Guenda Goria, speciale compleanno in famiglia. E poi lo sfogo… (Di lunedì 25 luglio 2022) La ex gieffina festeggia un compleanno in famiglia: poi Guenda Goria torna a sfogarsi sui social. Ecco cosa è accaduto Provando a dimenticare i giorni complicati con la corsa in ospedale e l’operazione, per Guenda Goria è tempo di provare a guardare oltre. La figlia della coppia di giornalisti Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha voluto fare gli auguri al fratello Gian Amedeo, che compie 30 anni e ha ricevuto una bella ondata di affetto in famiglia. La stessa Guenda, visibilmente emozionata negli scatti pubblicati sui social insieme al fratello e al papà Amedeo, si è detta orgogliosa del fratello, che intanto prosegue una carriera di lavorativa di grande successo: “Il mio orgoglio, è diventato un genio! Progetta metropolitane e dighe! ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 25 luglio 2022) La ex gieffina festeggia unin: poitorna a sfogarsi sui social. Ecco cosa è accaduto Provando a dimenticare i giorni complicati con la corsa in ospedale e l’operazione, perè tempo di provare a guardare oltre. La figlia della coppia di giornalisti Maria Teresa Ruta e Amedeoha voluto fare gli auguri al fratello Gian Amedeo, che compie 30 anni e ha ricevuto una bella ondata di affetto in. La stessa, visibilmente emozionata negli scatti pubblicati sui social insieme al fratello e al papà Amedeo, si è detta orgogliosa del fratello, che intanto prosegue una carriera di lavorativa di grande successo: “Il mio orgoglio, è diventato un genio! Progetta metropolitane e dighe! ...

jobwithinternet : RT @RealGossipland: Guenda Goria continua a non stare bene, così l'ex gieffina è stata portata d'urgenza in ospedale. DETTAGLI QUI https:/… - RealGossipland : Guenda Goria continua a non stare bene, così l'ex gieffina è stata portata d'urgenza in ospedale. DETTAGLI QUI… - zazoomblog : Ancora problemi di salute per Guenda Goria di nuovo in ospedale: Non sto benissimo - #Ancora #problemi #salute… - occhio_notizie : Ancora problemi di salute per Guenda Goria, di nuovo in ospedale: ''Oggi non sto benissimo''?… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Guenda Goria, di nuovo in ospedale: «Oggi non sto benissimo». Cosa è successo dopo l'operazione -