Guenda Goria e Mirko Gancitano, salta il matrimonio. La decisione dopo l'intervento e il nuovo ricovero. Cosa è successo (Di lunedì 25 luglio 2022) Guenda Goria, rinviato il matrimonio con Mirko Gancitano. Sono giornate non semplici per la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. L'ex gieffina, infatti, è reduce da un delicato intervento con il quale le è stata rimossa una tuba a seguito di una gravidanza extrauterina. La 33enne non sapeva di essere incinta, lo ha scoperto solo quando si è sentita male ed è dovuta correre in ospedale. Guenda desidera un bambino con Mirko, ma non pensava di riuscire a restare in dolce attesa così presto. Guenda Goria soffre infatti di endometriosi e così la gravidanza l'ha colta di sorpresa. In ogni caso dopo l'intervento i medici le hanno garantito che potrà ancora avere dei figli. Anche se al momento la priorità ...

