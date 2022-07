Guenda Goria di nuovo in ospedale dopo l’operazione: cosa le è successo (Di lunedì 25 luglio 2022) Guenda Goria ha ancora problemi di salute ed è tornata in ospedale. La donna ha avuto una ricaduta e attualmente si trova al pronto soccorso per una serie di accertamenti. Guenda ha messo piede per la prima volta una settimana fa. “Sono stata malissimo con dolori indescrivibili”, aveva scritto su Instagram. La donna ha scoperto che stava male a causa di una gravidanza extrauterina che ha provocato la rottura di una tuba, a seguito della quale si sarebbe formato un coagulo di sangue. I medici hanno quindi deciso di operarla d’urgenza. l’operazione sembrava essere andata per il meglio, ma ora Guenda ha ammesso che ancora si sente male ed è tornata in ospedale. Guenda Goria di nuovo in ospedale: le sue ... Leggi su tvzap (Di lunedì 25 luglio 2022)ha ancora problemi di salute ed è tornata in. La donna ha avuto una ricaduta e attualmente si trova al pronto soccorso per una serie di accertamenti.ha messo piede per la prima volta una settimana fa. “Sono stata malissimo con dolori indescrivibili”, aveva scritto su Instagram. La donna ha scoperto che stava male a causa di una gravidanza extrauterina che ha provocato la rottura di una tuba, a seguito della quale si sarebbe formato un coagulo di sangue. I medici hanno quindi deciso di operarla d’urgenza.sembrava essere andata per il meglio, ma oraha ammesso che ancora si sente male ed è tornata indiin: le sue ...

