(Di lunedì 25 luglio 2022) A una presentazione di non ricordo più quale modello, una sera di qualche anno fa, Herbertmi confidò: "Il diesel resta il modo oggi più efficiente per spostarsi sulle lunghe distanze. Suona un po' strano, certo, detto da uno che negli ultimi tempi ha associato la sua immagine al passaggio epocale verso la propulsione elettrica. Ora che il manager, in apparenza all'apice del suo successo personale, ha lasciato la carica di ceo del, analizzare che cosa sia accaduto è meno semplice che ricomporre il conflitto tra ilestimatore del diesel e ilcampione della transizione ecologica. E lo èci porta ad entrare in uno dei periodi più controversi e complessi della storia dell'automobile, del quale l'ex Mister Wolfsburg ètra i ...

infoiteconomia : Gruppo Volkswagen: le elettriche, la Golf, il software, ecco perché Diess è stato silurato - viaggiareonthe1 : Gruppo Volkswagen - Le elettriche, la Golf, il software: ecco perché Diess è stato silurato - bizcommunityit : Volkswagen: Herbert Diess lascia la guida del gruppo, Blume nuovo ceo #CEO - Gazzetta_it : Chi è Oliver Blume, presidente di Volkswagen al posto di Diess - leftsnoopy : RT @mariobianchi18: Il #24luglio 1998 a Londra viene firmato l’accordo tra gli azionisti della #Lamborghini e l’#Audi per la cessione total… -

Ora che il manager, in apparenza all'apice del suo successo personale, ha lasciato la carica di ceo del, analizzare che cosa sia accaduto è meno semplice che ricomporre il conflitto ...Non senza essere pagato e, quindi, ben gestire la comunicazione azzerando polemiche : a livello economici ilpare paghi lo stipendio a Diess come fosse in carica, o quasi, fino al ...Il manager di origine austriaca ha condotto il gruppo tedesco alla più rivoluzionaria, e rischiosa, trasformazione della sua storia, facendo un “all in” sulle batterie senza precedenti. Ma proprio su ...Oliver Blume, il nuovo CEO del Gruppo Volkswagen, dopo essere stato designato erede di Herbert Diess, dimessosi a sorpresa nella serata di venerdì scorso, è finito al centro delle polemiche in Germani ...