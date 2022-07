Grosse novità discografiche in arrivo il prossimo autunno (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano. Nei prossimi mesi sono in arrivo album di artisti di grosso calibro, come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Diodato, Renzo Rubino, Massimo Ranieri, Jovanotti, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Laura Pausini, Giorgia, Elodie. Eros Ramazzotti torna il 16 settembre con il nuovo album “Battito infinito” di 12 brani inediti fra cui il primo singolo “Ama” nel cui video il musicista ha voluto accanto a sé Michelle Hunziker e sua figlia Aurora; l’album arriva alla vigilia del World Tour Première che sarà un’occasione imperdibile per ascoltare questa nuova musica che andrà in scaletta insieme ai brani storici che hanno contribuito al successo dell’artista. Nuovo album il 14 ottobre per Massimo Ranieri prodotto da Gino Vannelli con dieci brani inediti scritti dai migliori autori e cantautori italiani, fra cui Pacifico, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Pino ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 25 luglio 2022) Milano. Nei prossimi mesi sono inalbum di artisti di grosso calibro, come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Diodato, Renzo Rubino, Massimo Ranieri, Jovanotti, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Laura Pausini, Giorgia, Elodie. Eros Ramazzotti torna il 16 settembre con il nuovo album “Battito infinito” di 12 brani inediti fra cui il primo singolo “Ama” nel cui video il musicista ha voluto accanto a sé Michelle Hunziker e sua figlia Aurora; l’album arriva alla vigilia del World Tour Première che sarà un’occasione imperdibile per ascoltare questa nuova musica che andrà in scaletta insieme ai brani storici che hanno contribuito al successo dell’artista. Nuovo album il 14 ottobre per Massimo Ranieri prodotto da Gino Vannelli con dieci brani inediti scritti dai migliori autori e cantautori italiani, fra cui Pacifico, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Pino ...

