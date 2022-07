Gravissimo lutto per Roberto Farnesi durante il compleanno | Il silenzio dell’attore (Di lunedì 25 luglio 2022) Un vero dramma per l’attore de Il Paradiso delle Signore, vissuto quasi per una beffa del destino proprio il giorno prima del suo compleanno Sono giorni di grande dolore quelli che sta vivendo Roberto Farnesi. L’attore, che abbiamo visto ultimamente nei panni di Umberto Guarnieri nella fiction ‘Il paradiso delle Signore’ ha dovuto affrontare la perdita più drammatica di tutte. La tragedia è avvenuta il 18 luglio, ma solo ora si viene a sapere tutto. Grave lutto per Roberto Farnesi: si è chiuso nel suo dolore Farnesi ha perso la sua cara mamma, Maria Angela Saettini. La donna è deceduta nel pomeriggio del 18 luglio ma la notizia è trapelata solo ora sul giornale il Tirreno. Per altro, per un assurdo, triste scherzo del destino, proprio il giorno prima ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 luglio 2022) Un vero dramma per l’attore de Il Paradiso delle Signore, vissuto quasi per una beffa del destino proprio il giorno prima del suoSono giorni di grande dolore quelli che sta vivendo. L’attore, che abbiamo visto ultimamente nei panni di Umberto Guarnieri nella fiction ‘Il paradiso delle Signore’ ha dovuto affrontare la perdita più drammatica di tutte. La tragedia è avvenuta il 18 luglio, ma solo ora si viene a sapere tutto. Graveper: si è chiuso nel suo doloreha perso la sua cara mamma, Maria Angela Saettini. La donna è deceduta nel pomeriggio del 18 luglio ma la notizia è trapelata solo ora sul giornale il Tirreno. Per altro, per un assurdo, triste scherzo del destino, proprio il giorno prima ...

