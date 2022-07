Grave lutto per Umberto Bossi, è stato per molti anni al suo fianco | Fatale un malore (Di lunedì 25 luglio 2022) Grave lutto per Umberto Bossi, che ha perso una delle figure che gli è stato maggiormente vicino durante la sua attività politica. Francesco Aresi, 68 anni, è stato per anni guardia del corpo e factotum del Senatur. Nelle scorse ore si è sparsa la notizia che l’uomo è precipitato da un dirupo mentre era impegnato in un’escursione assieme ad un amico sui monti di Valbondione. Stando a quanto affermato da coloro che si sono recati sul posto per soccorrere Aresi e anche da alcuni testimoni, il 68enne avrebbe accusato un malore proprio mentre stava effettuando l’escursione. La salma dell’ex guardia del corpo di Bossi, recuperata dagli uomini del Soccorso Alpino dopo una lunga operazione, è stata poi ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 25 luglio 2022)per, che ha perso una delle figure che gli èmaggiormente vicino durante la sua attività politica. Francesco Aresi, 68, èperguardia del corpo e factotum del Senatur. Nelle scorse ore si è sparsa la notizia che l’uomo è precipitato da un dirupo mentre era impegnato in un’escursione assieme ad un amico sui monti di Valbondione. Stando a quanto affermato da coloro che si sono recati sul posto per soccorrere Aresi e anche da alcuni testimoni, il 68enne avrebbe accusato unproprio mentre stava effettuando l’escursione. La salma dell’ex guardia del corpo di, recuperata dagli uomini del Soccorso Alpino dopo una lunga operazione, è stata poi ...

