Grande Fratello Vip "cambia" per cause di forza maggiore: spunta la nuova data (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Grande Fratello Vip slitta di una settimana? Secondo l'Investigatore Social, sempre informato sulle ultime dinamiche di gossip e TV, il reality show condotto da Alfonso Signorini dovrebbe partire ufficialmente il prossimo lunedì 19 settembre 2022. Grande Fratello Vip "cambia" per cause di forza maggiore: la nuova data "Cambio dell'ultim'ora. Ora è ufficiale, dopo vari... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

