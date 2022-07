Google lo scarta 39 volte ma lui insiste | alla fine ottiene il posto dei suoi sogni E incanta LinkedIn

(Di lunedì 25 luglio 2022) La storia di Tyler Cohen, analista di DoorDash che dall’estate del 2019 ha inoltrato fino a quattro candidature al mese a Big G: la sua ostinazione è di ispirazione per molti di quelli che sognano un lavoro in un colosso tech

La scelta giusta

In quello screenshot è racchiuso il lungo corteggiamento a Mountain View: si tratta dell'elenco di tutte le e - mail ricevute dain cui, con saluti e ringraziamenti, gli è stato detto che non ...