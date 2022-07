Golf | PGA Tour | Tony Finau vince il 3M Open in rimonta | crollo di Piercy nel quarto giorno

(Di lunedì 25 luglio 2022) Al termine di quattro giorni di grande, è lo statunitensead aggiudicarsi il 3M. Un torneo in crescendo per il numero 16 dell’ordine di merito mondiale, che va a centrare così il terzo successo in carriera sul PGA, ad 11 mesi di distanza dalla sua prestigiosa affermazione al Northern Trust. Il due volte convocato dal Team USA di Ryder Cup ha concluso il torneo con un giro in 67 colpi che l’ha portato ad un totale di -17. Giro solidissimo con cinque birdie e due bogey, compreso quello ininfluente dell’ultima buca.era certamente tra i grandi favoriti di questo torneo che non vedeva nella lista dei partenti molti dei migliori interpreti al mondo. Tra i candidati al successo c’era anche Sungjae Im, autore comunque di un ottimo torneo che lo vede concludere ...

zazoomblog : Golf PGA Tour: tentativo di fuga di Scott Piercy al giro di boa del 3M Open - #Tour: #tentativo #Scott #Piercy - golftgcom : Gonzalo Caponi: PGA/DP World e SuperLega, due pesi e due misure @goncaponi - UCignoli : @Walterhagen1964 @nicolapomponi Anche per me. Tutta questa querelle tra LIV DPWT e PGA fa solo male al golf. Spero… -

OA Sport

Così apprezzato che ora Greg Norman , la leggenda deloggi CEO del neonato tour LIV fondato da capitali sauditi (e alternativo al), vorrebbe strapparlo al basket per farne la voce del ...Entrambi con tre successi sulTour, debutteranno nella LIVInvitational Series dal 29 al 31 luglio a Bedminster (Usa), in New Jersey. Non è invece ancora arrivata l'ufficialità circa il ... Golf, PGA Tour: tentativo di fuga di Scott Piercy al giro di boa del 3M Open Tiger Woods è pronto a tornare sul green. Il golfista californiano potrebbe disputare alcuni tornei prima del The Masters, in programma nell'aprile del 2023 ad Augusta, in Georgia (Usa). Le competizio ...Padraig Harrington, capitano del team Europe alla Ryder Cup dello scorso settembre in Wisconsin (Usa), si aggiunge alla lista di quei giocatori che chiedono al PGA Tour e al DP World Tour di trovare u ...