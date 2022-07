“Gli occhi delle razze superiori”. Tutti zitti sulla gaffe dell’Annunziata (Di lunedì 25 luglio 2022) Cortocircuito in casa sinistra: anche Lucia Annunziata è vittima dell’ondata politicamente corretta della sinistra. Nella puntata di Mezz’ora in più, su Rai Tre, ha intervistato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, dopo il suo abbandono da Forza Italia. L’ex paladino di Silvio Berlusconi ha risposto agli attacchi ed alle discriminazioni, subite a causa della sua altezza. In particolare, alle esternazioni di Marta Fascina, compagna del Cavaliere, dopo la pubblicazione di una storia Instagram, con la frase “Roma non premia i traditori”, seguita da una canzone di Fabrizio De André, narrante la vicenda di un nano che scala i gradini della magistratura. La gaffe dell’Annunziata Dopo la denuncia compiuta da Brunetta, la conduttrice si lascia andare ad una gaffe clamorosa, che ha subito alimentato la bufera social: ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 25 luglio 2022) Cortocircuito in casa sinistra: anche Lucia Annunziata è vittima dell’ondata politicamente corretta della sinistra. Nella puntata di Mezz’ora in più, su Rai Tre, ha intervistato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, dopo il suo abbandono da Forza Italia. L’ex paladino di Silvio Berlusconi ha risposto agli attacchi ed alle discriminazioni, subite a causa della sua altezza. In particolare, alle esternazioni di Marta Fascina, compagna del Cavaliere, dopo la pubblicazione di una storia Instagram, con la frase “Roma non premia i traditori”, seguita da una canzone di Fabrizio De André, narrante la vicenda di un nano che scala i gradini della magistratura. LaDopo la denuncia compiuta da Brunetta, la conduttrice si lascia andare ad unaclamorosa, che ha subito alimentato la bufera social: ...

GiovaQuez : Letta: 'Voglio solo candidati con gli occhi di tigre'. Enrì, ma un amico che ti consigli no eh? #mezzorainpiu - adrianobiondi : Annunziata a #Brunetta: 'Però c'ha gli occhi azzurri, lei. Una cosa ce l'ha delle razze superiori'. Brunetta (dopo… - GuidoDeMartini : ?? LUCIA ANNUNZIATA: «BRUNETTA BASSO? Almeno ha gli occhi azzurri, come le RAZZE SUPERIORI». ?? MA che frase…???????????????? - ivanzamoranobam : Come alza lei gli occhi che neanche la Nappi . Goat #Meloni - rendezv0vz : ho fatto un sogno così realistico che quando ho riaperto gli occhi ero un sacco confusa -