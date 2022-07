Gli islamisti nell'aeroporto di Düsseldorf non sono un caso isolato (Di lunedì 25 luglio 2022) L’indice alzato il cosiddetto Tauh?d è diventato il saluto dei terroristi dell'ISIS e sta a raffigurare il concetto «Non c'è Dio all'infuori di Allah». Mohamed AR (19), Hamit A. (20) e Serhat I. (20) sono i tre uomini tutti nati in Germania che qualche giorno fa sulla pista dell’aeroporto di Düsseldorf dove lavorano, si sono messi in posa sulla pista del più grande aeroporto della Renania settentrionale-Vestfalia. Le immagini che i tre hanno diffuso sui social network stanno scatenando aspre polemiche nel bel mezzo della stagione delle vacanze estive. Secondo la polizia federale, tutte le misure necessarie per scongiurare il pericolo sono state prese dopo che l'incidente è stato reso noto. Il quotidiano tedesco Bild ha riportato l'incidente venerdì. Un'immagine pubblicata sui social ... Leggi su panorama (Di lunedì 25 luglio 2022) L’indice alzato il cosiddetto Tauh?d è diventato il saluto dei terroristi dell'ISIS e sta a raffigurare il concetto «Non c'è Dio all'infuori di Allah». Mohamed AR (19), Hamit A. (20) e Serhat I. (20)i tre uomini tutti nati in Germania che qualche giorno fa sulla pista dell’didove lavorano, simessi in posa sulla pista del più grandedella Renania settentrionale-Vestfalia. Le immagini che i tre hanno diffuso sui social network stanno scatenando aspre polemiche nel bel mezzo della stagione delle vacanze estive. Secondo la polizia federale, tutte le misure necessarie per scongiurare il pericolostate prese dopo che l'incidente è stato reso noto. Il quotidiano tedesco Bild ha riportato l'incidente venerdì. Un'immagine pubblicata sui social ...

