Giovanni Perrone | la giovane promessa dell’atletica italiana morta nel Tarantino a causa di un incidente stradale

Giovanni Perrone, promessa dell'atletica, muore in moto: 'Dieci giorni fa il suo record sugli 800 metri' - Muore a 20 anni in incidente con la moto: il dolore per Giovanni, giovane talento dell'atletica

Una giovane vita spezzata tragicamente in una domenica mattina di luglio. Giovanni Perrone, 20 anni, originario di Santeramo, ieri mattina si trovava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, terminando la corsa contro un ..."Un guerriero dai modi gentili". Viene descritto così Giovanni Perrone, 20enne originario di Santeramo, grande appassionato di atletica, morto in un'incidente stradale mentre era a bordo della sua Kawasaki nera. Intorno alle 10 del 24 luglio avrebbe ...Ancora un drammatico incidente lungo le strade di Puglia: un giovane di 20 anni, Giovanni Perrone, grande sportivo con la passione per l'atletica, originario di Santeramo, avrebbe perso ...