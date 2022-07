Giorgia Soleri: “Ho provato a togliermi la vita, mi ha salvato mia madre” (Di lunedì 25 luglio 2022) Giorgia Soleri per la prima volta racconta il momento più difficile della sua vita, confida di avere tentato il suicidio. E’ accaduto nel 2017, ne parla a distanza di anni, lo racconta al 7 Corriere della Sera. Attivista, scrittrice, modella, fotografa, La Signorina Nessuno si racconta perché spera di essere utile a qualcuno. Negli ultimi mesi si parla molto di Giorgia Soleri e non tutti riescono a capire il significato delle sue parole, delle sue scelte. Parlare di un tentato suicidio, della depressione, delle speranze, delle illusioni, dei farmaci, non è per tutti ma sono momenti che capitano e possono capotare a tuti. Ha raccontato dell’aborto a 21 anni e adesso confida altro, il crollo, il punto zero, poi la risalita, grazie a sua madre. Giorgia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 25 luglio 2022)per la prima volta racconta il momento più difficile della sua, confida di avere tentato il suicidio. E’ accaduto nel 2017, ne parla a distanza di anni, lo racconta al 7 Corriere della Sera. Attivista, scrittrice, modella, fotografa, La Signorina Nessuno si racconta perché spera di essere utile a qualcuno. Negli ultimi mesi si parla molto die non tutti riescono a capire il significato delle sue parole, delle sue scelte. Parlare di un tentato suicidio, della depressione, delle speranze, delle illusioni, dei farmaci, non è per tutti ma sono momenti che capitano e possono capotare a tuti. Ha raccontato dell’aborto a 21 anni e adesso confida altro, il crollo, il punto zero, poi la risalita, grazie a sua...

lozirion : Giorgia Soleri ha già detto che usare l'ordine alfabetico è ghettizzante? #Salvini #appello - DelpapaMax : O il fatto della vulvodinia quotidiana è ben pagato o la stanno candidando per 5 stalle. BASTAAAAAAAAAAAAAA - koala_anxiety : giorgia soleri può essere criticata per tanti motivi ma è comunque una ragazza che a suo modo da voce a tante perso… - ParliamoDiNews : Giorgia Soleri a cuore aperto: `Ho tentato il suicidio, ero depressa` #DamianoDavid #GiorgiaSoleri #Maneskin… - IsaeChia : Giorgia Soleri a cuore aperto: 'Ho tentato il suicidio, ero depressa ma non lo sapevo'. Poi racconta come si è salv… -