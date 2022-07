Giorgia Soleri: "Ero depressa e non lo sapevo. Ho tentato il suicidio... mi ha salvato mia madre" (Di lunedì 25 luglio 2022) L'influencer, attivista e scrittrice si racconta in una lunga intervista al settimanale del Corriere della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 25 luglio 2022) L'influencer, attivista e scrittrice si racconta in una lunga intervista al settimanale del Corriere della ...

IsaeChia : Giorgia Soleri a cuore aperto: 'Ho tentato il suicidio, ero depressa ma non lo sapevo'. Poi racconta come si è salv… - infoitcultura : Giorgia Soleri: «Tentai di uccidermi, mi salvò mia madre» - infoitcultura : Giorgia Soleri: «Ho tentato il suicidio, ero depressa ma non lo sapevo. Mi ha salvato mia madre» - infoitcultura : Giorgia Soleri non ha sempre sbatti di depilarsi e le va benissimo così - infoitcultura : Giorgia Soleri: l’ultima rivelazione della fidanzata di Damiano dei Maneskin è da togliere il fiato -